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Yemen'de BAE destekli grup "Merkez Bankasında uzlaşıya dayalı yönetim" istedi

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Yemen'de BAE destekli grup

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), yerel para biriminin çöküşünü durdurmak için Merkez Bankasına uzlaşıya dayalı bir yönetim seçilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), yerel para biriminin çöküşünü durdurmak için Merkez Bankasına uzlaşıya dayalı bir yönetim seçilmesi çağrısında bulundu.

BAE destekli grup, Aden'de düzenlediği toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yerel para birimindeki değer kaybının durdurulması için koalisyon güçlerinin, hükümete acilen destek vererek müdahale etmesi gerektiği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinden Merkez Bankasının çalışma mekanizması ve yönetiminin düzeltilmesi için ciddi bir baskı yapması istenen açıklamada, yerel para biriminin çöküşünü durdurmak için Merkez Bankası yönetimi ve ana kadrosunun uzlaşıyla seçilmesi, atamalarda çıkarların değil liyakat ve şeffaflık ilkesinin esas alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Başbakanlıktan, görevini yapmasını engelleyen ve mevcut durumu çöküşün eşiğine getiren tarafları açıkça belirleyen cesur bir tutum sergilemesi istendi.

Hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken bugün itibarıyla yaklaşık 1700 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede fakirlik oranının yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

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AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

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