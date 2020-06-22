Yemen'de ayrılıkçılar "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" Sokotra'yı ele geçirdi
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BBC

Yemen'de ayrılıkçılar "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" Sokotra'yı ele geçirdi

Yemen'de ayrılıkçılar, "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" olarak bilinen Sokotra Adası'nın kontrolünü ele geçirdi.

Yemen'de ayrılıkçılar
22.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:45

Yemen'de ayrılıkçılar, "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" olarak bilinen Sokotra Adası'nın kontrolünü ele geçirdi.

Aden Körfezi ağzındaki takım adalarının en büyüğü olan Sokotra, bitki örtüsü ve adaya özgü hayvan türleriyle tanınıyor.

Güney Geçiş Konseyi Cumartesi günü, Sokotra valisini "devirdiğini" duyurdu.

Yemen Hükümeti, ayrılıkçıları darbe yapmakla suçladı.

Yemen'de, İran destekli Şii Husilerin 2014 sonunda başkent Sana'yı ele geçirmesinden bu yana savaş yaşanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dahil olduğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere karşı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümeti destekliyor.

Ancak Husilere karşı oluşturulan bu ittifak parçalanmış durumda.

Güney Geçiş Konseyi (STC) Nisan sonunda, hükümetle imzaladığı barış anlaşmasını bozarak liman kenti Aden ve güneydeki kentlerde özerklik ilan etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri STC'yi destekliyor.





Suudi Arabistan'a çağrı

Devlet Başkanı Hadi, Sokotra'nın yönetim merkezi Hadibo'da emniyet dahil yerel yönetim binalarını ele geçiren STC'yi "çetecilikle" suçladı.

Vali Remzi Mahrus da ayrılıkçıların Hadibo'yu istila ettiğini söyledi.

Ayrılıkçılar, AFP ajansına Sokotra'nın ele geçirilişi sırasında hükümet güçleriyle büyük çatışmaların yaşanmadığını söyledi.





Hükümet, Suudilerin öncülüğündeki koalisyondan, geçen yıl imzalanan yetki paylaşımı anlaşmasına geri dönülmesi için STC'yi buradan çıkarmasını istedi. Suudi Arabistan'dan henüz açıklama gelmedi.

Yemen açıklarındaki Sokotra, aralarında Ejderha Kanı Ağacı'nın da bulunduğu farklı bir bitki örtüsüne sahip. Sokotra Unesco Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

BBC

Dünya Manşet

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