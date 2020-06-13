Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne, Merkez Bankasının mal varlığına el koyma suçlaması Yemen'de meşru hükümete bağlı Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geniş Konseyi'ne (GGK) bağlı bir grubu, bankaya nakledilmesi gereken paralara el koymakla suçladı.

Yemen'de meşru hükümete bağlı Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geniş Konseyi'ne (GGK) bağlı bir grubu, bankaya nakledilmesi gereken paralara el koymakla suçladı.

Merkez Bankası tarafından yapılan ve Yemen resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan açıklamada, GGK'ye bağlı bir grubun paraların taşındığı konteynerlere el koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankası ile GGK arasında imzalanan anlaşma gereğince söz konusu grubun, konteynerlerin Aden Limanı'ndan Merkez Bankası binasına nakil işleminden sorumlu olduğu ifade edildi.

GGK'ya bağlı sözde özerk yönetim tarafından yapılan açıklamada ise, ekonomi Komitesinin, hükümet, petrol gelirlerinden elde edilen ve Aden'de elektrik hizmeti için kullanılan payı kendilerine ödeyinceye kadar konteynerlere el koyma kararı aldığı ifade edildi.

Petrol gelirlerinden elde edilen söz konusu payın 100 milyon doları aştığı ifade ediliyor.

Yerel basında da GGK'nın Merkez Bankası'na ait paraların bulunduğu 7 konteynere el koyduğu bilgisi yer aldı.

Öte yandan, Yemen Riyali dolar karşısında son bir buçuk yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

AA muhabirine konuşan finans uzmanları, meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde 1 doların 740 Yemen Riyali'nden, Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise 621 Riyal'den işlem gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA