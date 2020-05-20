Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden "Arap koalisyonuyla ortaklık sürüyor" açıklaması
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Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden "Arap koalisyonuyla ortaklık sürüyor" açıklaması

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, konseyin Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuyla ortaklık konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden
20.05.2020 07:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 07:12

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, konseyin Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuyla ortaklık konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Riyad'a giden Zubeydi, orada yaptığı açıklamada, "Arap ulusal güvenliğini hedef alan yıkıcı projelere karşı Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuyla olan ortaklığa bağlılığımızı yeniliyoruz." dedi.

Zubeydi'nin Riyad ziyareti Arap koalisyonunun GGK'yi Yemen Sahil Güvenlik Güçleri'nin görevini yapmasına izin vermedikleri şeklinde suçlamasının ardından, iki gün sonra gerçekleştiği biliniyor.

İki gün önce, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneyinde bir geminin saldırıya uğradığını duyurmuştu. Geminin İngiliz Stolt şirketine ait olduğu ve saldırının korsanlar tarafından yapıldığının duyurulmasının ardından Arap koalisyonu, GGK ile konuya ilişkin iletişime geçildiği ancak henüz cevap alınmadığı açıklaması yapmıştı.

GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, bir İngiliz gemisinin Yemen'in güneyinde saldırıya uğramasının ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun GGK'yi, sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görev yapmasına izin vermemekle suçlamasına karşılık Twitter'dan yaptığı açıklamada, kontrollerinde bulunan sahilleri hükümete teslim etme niyetlerinin olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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