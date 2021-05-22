Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, kuzeyden ayrılmaya olan bağlılığını vurguladı
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Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, kuzeyden ayrılmaya olan bağlılığını vurguladı

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, kuzeyden ayrılmaya olan bağlılığını vurguladı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 31. yıl dönümüne eşzamanlı olarak kuzeyden ayrılmaya olan bağlılığını vurgularken, meşru hükümete bağlı ordu ülkeyi ve anayasal kurumlarını koruma sözü verdi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 31. yıl dönümüne eşzamanlı olarak kuzeyden ayrılmaya olan bağlılığını vurgularken, meşru hükümete bağlı ordu ülkeyi ve anayasal kurumlarını koruma sözü verdi.

GGK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, geçici başkent Aden'de askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Dikkatli ve tedbirli olmanın ve savaşa hazırlık düzeyini yükseltmenin zorunlu olduğunu vurgulayan Zubeydi, özellikle Aden'i ve genel olarak güney vilayetlerini güvence altına alma çağrısında bulundu.

Zubeydi, kuzeyden ayrılmaya işaret ederek, güneyin güvenliğini ve istikrarını hedefleyen tüm komplolara ve "güney halkının davasını ve tüm ulusal toprakları üzerinde kendilerine ait özgür ve tam egemen devletlerini yeniden kurma haklarını baltalamaya yönelik" tüm girişimlere karşı koymanın zorunlu olduğunu vurguladı.

GGK Başkanı Zubeydi, önümüzdeki dönemde herhangi bir meydan okumaya karşı koymak için tüm güney muharebe birimlerinin yüksek güvenliğini ve hazırlık düzeyini artırmanın zorunlu olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, silahlı kuvvetlerin basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ebyen eksenindeki ortak kuvvetlerin komutanı Tuğgeneral Sened er-Rahva, ordunun kentte düzenlediği askeri geçit töreni sırasında yaptığı konuşmada, ülkeyi ve anayasal kurumlarını koruma ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarını yerine getirme sözü verdi.

Ebyen askeri eksenindeki ortak kuvvetlerin sürekli savaşa hazır pozisyonda bekleyeceğini belirten Rahva, ordu güçlerinin ülkeyi ve anayasal kurumlarını koruma yeminlerine sadık kalacağını vurguladı.

Son zamanlarda her iki taraftan bazı şahsiyetlerin gözaltına alınmasıyla eşzamanlı olarak taraflar arasında silahlı çatışmaların başlaması üzerine Yemen'deki meşru hükümet ile GGK arasında gerginlik yeniden başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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