Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi yetkilisinden hükümete istifa çağrısı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Genel Sekreter Yardımcısı Fadl el-Cadi, hükümeti istifaya çağırdı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Genel Sekreter Yardımcısı Fadl el-Cadi, hükümeti istifaya çağırdı.

Yemen hükümetiyle Konsey arasında son dönemdeki çatışmalar nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından Cadi, Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Derin devletin, hükümetin kararları, tutumları ve kaynaklarına hükmederek onu Aden'de herhangi bir çözümün parçası olmaktan ya da hizmet sunmaktan alıkoyduğunu savunan Cadi, "Hükümetin önünde halka ne olup bittiğini açıklamak ya da onurunu korumak için istifa etmekten başka seçenek yok." ifadesini kullandı.

Hükümet kanadından Konsey'den gelen çağrıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında bakanlıkların eşit bir şekilde paylaştırılmasıyla kurulan hükümetin ardından sular bir müddet durulmuş, ancak bu sükunet hali nisan ayında bozulmuştu.

İlk olarak 5 Nisan'da GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, Ebyen'de Yemen hükümetine bağlı askeri güçlere saldırı düzenlemişti. Ebyen'in Ahvar ilçesinde de 16 Nisan'da GGK mensupları tarafından, hükümet güçlerinin kontrol noktasına saldırı gerçekleştirilmişti.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki anlaşma

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 10 Aralık 2020'de Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, 24 bakandan oluşacak bir hükümetin kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu. Koalisyon güçleri, 12 Aralık 2020'de de anlaşmanın, askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Yemen'de 18 Aralık 2020'de hükümet ile BAE destekli GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu