Yemen'de ayrılıkçı güçlerle hükümet arasında esir takası yapıldı

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında yapılan esir takasında 17 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.