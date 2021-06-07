Yemen'de ayrılıkçı güçler SABA haber ajansına ait ikinci bir binayı daha ele geçirdi
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Yemen'de ayrılıkçı güçler SABA haber ajansına ait ikinci bir binayı daha ele geçirdi

Yemen'de ayrılıkçı güçler SABA haber ajansına ait ikinci bir binayı daha ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı kişilerin, geçici başkent Aden'de resmi haber ajansı SABA'ya ait ikinci bir binayı daha ele geçirdiği belirtildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı kişilerin, geçici başkent Aden'de resmi haber ajansı SABA'ya ait ikinci bir binayı daha ele geçirdiği belirtildi.

Ajansın Aden'e bağlı Et-Tevahi bölgesindeki binasına 1 Haziran'da düzenlenen baskının ardından bugün de El-Bencisar semtindeki bir diğer binanın ele geçirildiği kaydedildi.

SABA'nın Aden'deki Genel Müdürü Mahmud Sabit, yaptığı yazılı açıklamada, GGK'den üst düzey kişilerin gerçekleştirdiği baskının, Konseyin devletin resmi kurumlarını ele geçirme planının bir devamı olduğunu ve Riyad Anlaşmasını ihlal ettiğini dile getirdi.

SABA'da çalışan ve ismini vermek istemeyen bir kaynak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK'ya bağlı silahlı bir grubun ajansın söz konusu semtteki eski binasını ele geçirdiğini söyledi.

Ajans çalışanı, binanın, Husilerin Mart-Temmuz 2015'te Aden'in bazı bölgelerini ele geçirdiği sırada yağmalandığını ve o zamandan beri metruk olduğunu kaydetti.

SABA'nın Aden'deki yönetiminden 3 Haziran'da yapılan açıklamada, GGK'ye bağlı silahlı bir grubun, 1 Haziran'da ajansın Aden'deki merkezine baskın düzenlediği, binada bulunan sivil korumaları ve çalışanları zorla dışarı çıkardığı belirtilmişti.

Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmaya binaen, 18 Aralık 2020'de 24 bakanlığın kuzey ve güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı, Muin Abdulmelik başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

Hükümetin kurulmasından sonra sükunete kavuşan siyasi ortam, hükümet ile BAE destekli GGK arasında son dönemde karşılıklı gözaltılar ve eş zamanlı şekilde başlayan silahlı çatışmalarla yeniden gerilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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