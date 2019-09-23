Yemen'de aynı aileden 5 kişi koalisyon uçaklarının hava saldırısında hayatını kaybetti
Yemen'in Umran kentinde düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 5 sivil yaşamını yitirdi
23.09.2019 11:00
Yemen'in Umran kentinde düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 5 sivil yaşamını yitirdi.
Saldırıların başlamasının ardından aile üyelerinin camiye gittiği ancak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının camiyi hedef aldığı ve saldırıda aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com