Yemen'de Askeri Okul Mezuniyet Töreninde Saldırı: 1 Ölü

Yemen'in güneyinde bulunan Aden kentindeki bir askeri okulun mezuniyet töreninde Yemen bayrağının çekilmesi üzerine yaşanan çatışmada bir öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci de yaralandı.

Yemen'in Aden kentindeki bir askeri okulun mezuniyet töreninde Yemen bayrağının çekilmesi üzerine tören alanında bulunan Birleşik Arap Emirliklerine bağlı askerler bayrağın çekildiği bölgeye doğru ateş açtı. Yaşanan çatışmada Mohammed Mothanna al-Harethi isimli bir öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci ise yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre törende Yemen bayrağı açılmasının sebebi alandaki Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı güvenlik güçlerini provoke etmek içindi. Yaşanan olaylar üzerine tören iptal edildi.

Konu üzerine açıklamada bulunan Yemen Başbakanı Ahmed Obeid bin Daghr ise "Birden fazla bağlılığı olan bir askeri yapılanma içerisinde Güvenlik ve İstikrar sağlanamayacaktır" ifadelerini kullandı. - ADEN