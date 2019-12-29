Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 7 ölü

29.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:55

Yemen'de bir askeri mezuniyet töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.



Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentindeki askeri mezuniyet töreni sırasında saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini ifade etti. - SANA

Kaynak: İHA