Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında onlarca sivil öldü

15.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:30

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının El-Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Husilere ait el-Mesire kanalının haberinde, halkın gece Cevf iline bağlı El-Maslub ilçesinde düşürülen savaş uçağının enkazı etrafında toplandığı sırada koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Haberde, saldırı sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisine yer verilirken, tam sayı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri, gece El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA