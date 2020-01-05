Yemen'de aranan bazı suçluların BAE askeri kampında saklandıkları açıklandı

05.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:22

Yemen'in Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu, güvenlik güçlerince aranan bazı suçluların Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgedeki askeri kampında saklandıklarını belirtti.

Adyu, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye sunduğu raporda, BAE'nin Şebve'deki Atak ilçesinde bulunan el-Alem askeri kampının boşaltılmasını istedi.

Yemen güvenlik güçlerince aranan bazı suçluların bu kampta saklandıklarını belirten Adyu, "El-Alem'de bulunan BAE'nin askeri kampı, Arap Koalisyonunun meşru amaçlarına hizmet etmiyor." ifadesini kullandı.

Adyu, askeri kampın, güvenlik kuvvetleri tarafından aranan suçluların yuvası haline geldiğini vurgulayarak, bu kişilerin Yemen güvenlik güçlerine saldırı düzenlediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hadi'den Suudi Arabistan ile görüşülmesini isteyen Adyu, bu şekilde BAE'nin kamptaki suçluları teslim etmeye ikna edilebileceğini belirtti.

Adyu, Arap Koalisyonu ve Yemen güvenlik güçlerince ortak bir komisyon kurularak askeri kampta arama yapılması gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken, güney bölgelerde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir yapı oluşmuştu.

Güney Hareketi, savaş ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu açıklamış, daha sonra bu oluşumun adı Güney Geçiş Konseyi olmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimiyle 5 Kasım'da bu ülkenin başkenti Riyad'da, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın uygulanması konusunda birçok sıkıntı yaşanırken, Yemen'deki hükümet yetkilileri ile Güney Geçiş Konseyi temsilcileri birbirlerini anlaşma hükümlerine uymamakla suçluyor.

Kaynak: AA