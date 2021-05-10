Yemen'de ahşap deposunda yangın
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Yemen'de ahşap deposunda yangın

Yemen'de ahşap deposunda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yemen'de bir ahşap deposunda çıkan yangında çevrede bulunan 9 evde maddi hasar meydana geldi.

Yemen'de bir ahşap deposunda çıkan yangında çevrede bulunan 9 evde maddi hasar meydana geldi.

Yemen'in güneyindeki Lahic ilinde bulunan bir ahşap deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun yakınlarında bulunan evlere sıçradı. Olayda ölü veya yaralı olmazken, çevredeki 9 ev büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri, uzun süren bir müdahale sonrasından yangını söndürmeyi başardı. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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