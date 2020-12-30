Son dakika haberleri... - Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü
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Son dakika haberleri... - Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü

30.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü Yemen'in Aden Havalimanında, Yemen'in yeni hükümeti geldiği sırada patlama meydana geldi.

- Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü

ADEN - Yemen'in Aden Havalimanında, Yemen'in yeni hükümeti geldiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden Yemen'in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Aden Havalimanında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, yeni Yemen hükümeti, Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin önünde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etmişti. Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümetin 24 bakandan kurulduğu açıklanmıştı.

Son dakika haberleri... - Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü
Son dakika haberleri... - Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü
Son dakika haberleri... - Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü
Son dakika haberleri... - Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERRUMEYM

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