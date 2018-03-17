Yemen'de 92 Kaçak Göçmen Yakalandı
Yemen'in Ebyen kentinde, yasa dışı yollardan ülkeye giren Etiyopya uyruklu 92 göçmen yakalandı.
Yemen'in Ebyen kentinde, yasa dışı yollardan ülkeye giren Etiyopya uyruklu 92 göçmen yakalandı.
Ebyen'in Şukra ilçesinde güvenlik noktası komutanı Nasır es-Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik noktasında görevli birliklerin, yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen Etiyopya uyruklu 28'i kadın 92 kaçağı yakaladığını söyledi.
Salahi, kaçak göçmenlerin gerekli işlemlerin yapılması için Cear ilçesindeki 7 Ekim Kampı'na teslim edildiği bilgisini verdi.
Afrika ülkelerinde yaşanan iç savaş ve açlık nedeniyle her yıl binlerce kişinin yasa dışı yollardan Yemen'e girdiği ve bu sayının giderek arttığı ifade ediliyor.