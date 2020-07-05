Yemen'de 6 ay içinde 66 basın özgürlüğü ihlali yaşandı Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede 6 ay içinde 66 kez basın özgürlüğü ihlali tespit edildiğini duyurdu.

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede 6 ay içinde 66 kez basın özgürlüğü ihlali tespit edildiğini duyurdu.

Sendika raporuna göre, söz konusu ihlaller, gazetecilere ve sahip olduklarına, foto muhabirleri, kameramanlara, basın kuruluşlarına karşı çeşitli şekillerde yapıldı.

Raporda, ihlallerden zarar görme şekilleri, öldürülme, yargılanma, saldırıya uğrama, kaçırılma ve güvenlik takiplerine maruz kalma olarak belirtildi.

İki kişinin öldürüldüğü, 20 kaçırılma olayının yanı sıra alıkonulma ve takip şeklinde belirtilen ihlallerden 25'i Yemen hükümeti, 20'si Husiler ve 10'u da Güney Geçiş Konseyi tarafından işlendiği kaydedildi.

Ayrıca, 8 ihlalin kimler tarafından işlendiği bilinmezken, 3 ihlalin de adı belirtilmeyen bir sivil toplum örgütü tarafından yapıldığı tespit edilen toplam 66 basın özgürlüğü ihlallerinin son 6 ay içinde gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu suçların zaman aşımıyla ortadan kalkmayacağına işaret edilen raporda, gittikçe artan ifade özgürlüğüne karşı acımasız bir savaşın sürdürüldüğü bunun ürkütücü bir hal aldığı vurgulandı.

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkedeki gazetecilerin siyasi çekişmelere çekilmemesi konusunda taraflara çağrıda bulundu.

Kaynak: AA