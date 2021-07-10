Yemen'de 6 ay içinde 36 basın özgürlüğü ihlali tespit edildi
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Yemen'de 6 ay içinde 36 basın özgürlüğü ihlali tespit edildi

Yemen'de 6 ay içinde 36 basın özgürlüğü ihlali tespit edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Yemen Gazeteciler Sendikası, son altı ayda Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve hükümet destekli güçler tarafından yapılan, 36 basın özgürlüğü ihlalinin tespit edildiğini duyurdu.

Yemen Gazeteciler Sendikası, son altı ayda Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve hükümet destekli güçler tarafından yapılan, 36 basın özgürlüğü ihlalinin tespit edildiğini duyurdu.

Sendika, ülkede 2021'in ilk yarısında basın mensuplarına yönelik ihlallerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Yayımlanan raporda, İran destekli Husilerin 20, hükümet destekli güçlerin 10, BAE destekli GGK'nin de 6 ihlal gerçekleştirdiği belirtilerek söz konusu ihlallerin gazeteciler, fotoğrafçılar ve medya merkezlerine yönelik işlendiği ifade edildi.

İhlaller arasında kaçırma ve gözaltı, tehdit, gazetecilere, medya merkezlerine ve özel mülke saldırı bulunurken bunlarla birlikte yayını engelleme ve gazetelere el koyma ihlalleri yer aldı.

Raporda ayrıca, Yemenli taraflardan gazetecilerin ve basın mensuplarının hedef alınmasına son verilmesi istenirken, gazetecilerin ülkedeki siyasi çekişmelere çekilmemesi konusunda taraflara çağrıda bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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