Yemen'de 55 milletvekili hükümet programının görüşülmesi için Meclisin toplanması çağrısında bulundu
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Yemen'de 55 milletvekili hükümet programının görüşülmesi için Meclisin toplanması çağrısında bulundu

28.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:03
Yemen'de 55 milletvekili hükümet programının görüşülmesi için Meclisin toplanması çağrısında bulundu

Yemen parlamentosundan bir grup milletvekili, yeni hükümet programının görüşülmesi için Meclisin bir an önce toplanmasını istedi.

Yemen parlamentosundan bir grup milletvekili, yeni hükümet programının görüşülmesi için Meclisin bir an önce toplanmasını istedi.

Yemen Meclisinden 55 milletvekili, Meclis Başkanlık Heyeti ve Meclis Başkanı Sultan el-Burkani'ye ortak mektup gönderdi.

Anayasa'nın 86. maddesi gereğince hükümetin kurulmasından itibaren 25 gün içinde güven oylaması için hükümet programının Meclise sunulması gerektiğine işaret edilen mektupta, bu sürenin aşılmasına rağmen Meclisin toplanması yönünde çağrı yapılmadığı ifade edildi.

Milletvekilleri, parlamentonun anayasal yükümlülüğünü yerine getirmesi ve hükümet programının görüşülmesi için Meclisin bir an önce toplanması talebinde bulundu.

Yemen Meclisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığından 18 Aralık 2020'de yayımlanan kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Yemen'de en son milletvekili seçimleri 2003'te yapıldı. 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü Meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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