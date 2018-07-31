- Yemen'de 5 binden fazla mayın temizlendi

YEMEN - Yemen Ulusal Ordusu, ülkenin kuzey batısında bulunan Hajjah şehrinde Husiler tarafından yerleştirilen 5 binden fazla mayın temizledi.

Yemen Ulusal Ordusu, Hajjah şehrinde bulunan 5 binden fazla mayını temizlediğini duyurdu. Yemen Savunma Bakanlığı, Ordu mühendislik ekipleri, ülkenin kuzey batısında bulunan Medi ve Hiran bölgesindeki Hajjah'ta, Husiler tarafından döşenen büyük miktarda kara mayını ve patlayıcının yok edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Beşinci Askeri Bölge'nin mühendislik ekipleri, Medi ve Hiran bölgelerinde ele geçirilen 5151 karamayını ve IED'leri tahrip etti" ifadeleri yer aldı.

Husilerin Yemen'in farklı bölgelerine yerleştirdiği mayınlar, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Arap Koalisyonu, Yemen Ulusal ordusunu, Husi mayınlarını tespit etmeleri için modern ekipmanlarla destekliyor.