Yemen'de 23 Husi Militan Öldürüldü
Yemen ordusunun Cevf ilinde yürüttüğü operasyonlarda 23 Husi militanın öldürüldüğü bildirildi.
Yemen ordusunun Cevf ilinde yürüttüğü operasyonlarda 23 Husi militanın öldürüldüğü bildirildi.
Yemen ordusundaki 6. Askeri Bölge sözcüsü Albay Abdullah el-Eşref AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Cevf iline bağlı Maslub ilçesindeki Husi mevzilerine düzenlediği operasyonda 23 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Yemen'de hükümet güçleri, Cevf ilinin yüzde 80'inden fazlasını kontrolü altında bulunduruyor.