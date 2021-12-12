Yemen'de 2 mayının patlaması sonucu 5 kişi öldü

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, patlamaya ilişkin bilgi ve fotoğraf paylaşıldı.

Buna göre, ilk patlama Husilerin Cevf'e bağlı El-Yeteme bölgesinde çöl yoluna yerleştirdiği bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleşti. Patlamada, bir araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Husilerin Yeteme ile Marib ilini birbirine bağlayan ana yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 3 sivil ölürken, 5'i yaralandı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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