Yemen'de 2 mayının patlaması sonucu 5 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'de 2 mayının patlaması sonucu 5 kişi öldü

Yemen'de 2 mayının patlaması sonucu 5 kişi öldü
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, patlamaya ilişkin bilgi ve fotoğraf paylaşıldı.

Buna göre, ilk patlama Husilerin Cevf'e bağlı El-Yeteme bölgesinde çöl yoluna yerleştirdiği bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleşti. Patlamada, bir araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Husilerin Yeteme ile Marib ilini birbirine bağlayan ana yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 3 sivil ölürken, 5'i yaralandı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Bilinmeyen madde, apartmanın bodrum katında bomba gibi patladı

Bilinmeyen madde, apartmanın bodrum katında bomba gibi patladı

 Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title