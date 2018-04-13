Yemen'de 2 Gazeteci Yaralandı

Husilerin Yemen'in Beyda kentinde basın mensuplarının bulunduğu araca düzenlediği saldırıda 2 gazetecinin yaralandığı bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, Beyda'nın Kaniye bölgesinde gazetecilerin bulunduğu bir araca roket saldırısı düzenledi.



Saldırıda Yemen Şebab kanalında çalışan Abdullah Kadiri ile Ziyab Şatır'ın yaralandığı, Kadiri'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Öte yandan Kaniye'de Husiler ile yönetime bağlı ordu arasında çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden Husilere saldırı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da Hanke Munez tepelerinde Husilere ait 2 tanka hava saldırısı düzenlediği, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.