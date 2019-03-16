Yemen'de 0-5 Yaş Arası 400 Bin Çocuğun Acil Yardıma İhtiyacı Var"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, "Yemen'de yardımların ulaşmasıyla alakalı problemler ve imkanların yetersizliği sebebiyle 0-5 yaş arası 400 bin çocuğun acilen yardıma ihtiyacı var. Sağlık ve gıda noktasında eğer gerekli yardımlar yapılmazsa bu çocukların hayatını kaybetme riski ya da geri döndürülemez hastalıklar veya sakatlıklara maruz kalma durumu var." dedi.

İHH Konya Şubesi tarafından bir otelde gerçekleştirilen, "Kanayan İslam Coğrafyaları-3 Yemen" konulu konferansta konuşan Aynacı, Yemen'de iç savaş öncesinde de var olan sağlık ve gıda ihtiyacının, iç savaşla daha da arttığını söyledi.

Aynacı, Yemen'de 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığını ve iç savaşın asıl sebebinin, ticaret noktalarının ele geçirilmek istenmesi olduğunu belirterek, ülkenin sahip olduğu stratejik limanların, dünya ticareti açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Yemen'de altyapının yüzde 60'tan fazlasının çatışmalardan dolayı tahrip olduğunu dile getiren Aynacı, şöyle devam etti:

"Şu anda Yemen'de 29 milyonluk nüfusun yaklaşık 22 milyonu yardıma muhtaç halde yaşıyor. Bunların 12 milyonunun ise acil derecede yardıma ihtiyacı var. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara baktığımızda, eğer 60 ila 90 gün içerisinde gıda yardımı yapılmazsa bu insanların başta büyük sağlık problemleri olmak üzere, belki toplu ölümlerle karşı karşıya kalma riski var."

Aynacı, hijyen şartlarının sağlanamaması ve temiz suya ulaşımın zorluğundan dolayı 1 milyona yakın insanın kolera hastalığıyla mücadele etmek durumunda kaldığının altını çizerek, "Daha da acı olan durum, 0-5 yaş arası çocukların yüzde 23'ünde kolera hastalığı bulgularının olması." ifadelerini kullandı.

Açlık ve sağlık sorunları çözülse bile ülkede kayıp bir neslin oluştuğunu anlatan Aynacı, şunları kaydetti:

"Yemen'de şu anda yaklaşık 70 bin kayıp insan var. Yine bu iç savaş sırasında sadece ateşli silahlardan ve bombalamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin civarında. 80 bin civarında da yaralı insan var. Yemen'de yardımların ulaşmasıyla alakalı problemler ve imkanların yetersizliği sebebiyle 0-5 yaş arası 400 bin çocuğun acilen yardıma ihtiyacı var. Sağlık ve gıda noktasında eğer gerekli yardımlar yapılmazsa bu çocukların hayatını kaybetme riski ya da geri döndürülemez hastalıklar veya sakatlıklara maruz kalma durumu var."

Kaynak: AA