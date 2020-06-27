Yemen Cumurbaşkanı: "Riyad Anlaşması'nı krizden çıkış yolu olarak görüyoruz"
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Yemen Cumurbaşkanı: "Riyad Anlaşması'nı krizden çıkış yolu olarak görüyoruz"

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nı, mevcut krizin güvenli çıkış yolu olarak gördükleri için kabul ettiklerini belirtti.

Yemen Cumurbaşkanı:
27.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:54

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nı, mevcut krizin güvenli çıkış yolu olarak gördükleri için kabul ettiklerini belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki konutunda danışmanları ve meclis başkanlığından bir heyetle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Hadi, "Riyad Anlaşması'nı, Aden'de ve Husilerden kurtarılan diğer illerdeki silahlı isyanı sona erdirecek güvenli bir çıkış yolu olarak gördüğümüz için kabul ettik." dedi.

Hadi, GGK'yı, güneydeki illerde sözde özerklik ilan ederek ve Sokotra'da yerel yönetim binalarını ele geçirerek Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına engel olmakla suçladı.

"GGK'nın devlet kurumlarını ele geçirmek için kullandığı tank, mühimmat ve askeri araçların Husilerle çatışma alanlarında kullanılması gerektiğini" kaydeden Hadi, "Şahsi menfaatler elde etmek ya da partizan projeleri yürürlüğe koymak için silaha ve güce başvurulması kabul edilemez." diye konuştu.

Hadi, Suudi Arabistan'ın, GGK'nın isyanını sona erdirmek için yürüttüğü çalışmanın başarılı olması adına Yemen ordusuna Ebyen'de ateşkese uyma talimatı verdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 24 Haziran Çarşamba günü Ebyen'e kapsamlı ateşkes için gözlemciler göndermesinin ardından bugün yapılan açıklamada, tarafların Ebyen'de ateşkese vardığı ancak ülkenin doğusundaki Hadramevt'te gerginliğin tekrar tırmandığı bildirilmişti.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren Riyad Anlaşması imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

GGK 26 Nisan'da, ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmişti. Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda özerklik ilanını reddederek Cumhurbaşkanı Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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