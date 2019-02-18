Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Büyükelçi Bozgöz'ü Kabul Etti

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz'ü kabul etti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşen Büyükelçi Bozgöz ile Salih, Yemen krizine ilişkin son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yollarını konuştu.

Bozgöz'ün, dün Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye güven mektubu sunarak görevine başlamasından dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına kendilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Salih, hükümet güçlerinin Husilere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra Yemen'deki güvenlik, siyasi ve ekonomik konularla ilgili bilgi verdi.

Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümete desteğinin devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye, Yemen ile ilişkilerini güçlü tutmaya önem veriyor ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için insani yardımlarını sürdürüyor." dedi.

Türkiye, Husiler ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım ve kalkınma programları gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA