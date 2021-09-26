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Yemen Cumhurbaşkanı, siyasi ve ekonomik açıdan desteklenmeleri için uluslararası topluma çağrı yaptı

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Yemen Cumhurbaşkanı, siyasi ve ekonomik açıdan desteklenmeleri için uluslararası topluma çağrı yaptı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbuh Mansur Hadi, Yemen hükümetinin, siyasi ve ekonomik açıdan desteklenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbuh Mansur Hadi, Yemen hükümetinin, siyasi ve ekonomik açıdan desteklenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yemen'de cumhuriyetin kuruluşunun yolunu açan, 26 Eylül 1962 devriminin 59. yıl dönümü münasebetiyle Hadi'nin Yemen resmi haber ajansı SABA'da konuşması yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Hadi, Husi darbesinin bir sonucu olarak Yemen halkının maruz kaldığı acılara ve zorlu şartlara dikkati çekerek Husileri mağlup etmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını yineledi.

Uluslararası toplumu, Yemen hükümetini siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye ve arka çıkmaya çağıran Hadi, Husilerin Yemen toplumuna büyük yük teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, devrimin 59. yıl dönümü münasebetiyle Yemenli partilerin Ulusal İttifakı ve Husi karşıtı güçlerden yapılan yazılı açıklamada da Cumhurbaşkanlığı ve hükümet tarafından temsil edilen devlet liderliğine destek olmak ve Husilerle mücadele için büyük çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

İttifakın açıklamasında ayrıca Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerin özgürleştirilmesi için kardeş ve dost ülkelerle yapılan silah anlaşmaları yoluyla orduyu kaliteli silahlarla silahlandırmanın gerekliliği vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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