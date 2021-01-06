Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere, "uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit etme" suçlaması
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Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere, "uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit etme" suçlaması

06.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:34
Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere,

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husileri uluslararası seyrüsefer emniyetini tehdit etmek ve sivilleri hedef almakla suçladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husileri uluslararası seyrüsefer emniyetini tehdit etmek ve sivilleri hedef almakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Husilerin, Yemen'in istikrar ve güvenliğini sarsmak için İran'ın ajandasını uygulamaya çalıştığını, uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiğini ve sivilleri hedef aldığını belirten Hadi, Husilerin, Aden Havalimanı'na yönelik saldırısının bu yaptıklarının bir örneği olduğunu ifade etti.

Griffiths'in, Riyad ziyaretinin ardından, Yemen hükümetine destek için geçici başkent Aden'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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