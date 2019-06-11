Yemen Cumhurbaşkanı'ndan BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e suçlama

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husilerin Hudeyde limanında tek taraflı olarak BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'le koordineli şekilde yeniden konuşlanmalarının duyurulmasının hükümet tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Genel Sekreteri Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

DiCarlo ile görüşmesinde Hadi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Husilerle içten içe bir dayanışma halinde olduğu suçlamasında bulundu.

Tepkisini açıkça dilen getiren Hadi, Griffiths'i, Hudeyde konusunda Stockholm Anlaşması'nın çevresinde dönüp duran Husilerin oyunlarıyla dayanışma halinde olmakla suçladı.

Hadi, Husilerin Hudeyde limanında tek taraflı olarak Griffiths ile koordineli şekilde yeniden konuşlandıklarını duyurmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öte yandan DiCarlo, BM'nin Yemen'de barışın gerçekleşmesi ve uluslararası toplumun desteğini sağlama hedeflerine bağlı kaldığını dile getirerek BM ekiplerinin Yemen'de varoluş sebeplerinin yardımların ulaştırılması olduğu, başka hedeflerinin bulunmadığını söyledi.

Uzun süredir BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti tarafından ağır suçlamalara maruz kalıyor. Alanda elle tutulur hiçbir sonuç elde edemediği ve bu konuda yeterli olmamakla eleştirilen Griffiths, yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda olumsuz davranışlarda bulunmak ve Husilerin yanında yer almakla suçlanıyor.

Söz konusu eleştirilere karşı BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMGK, Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e tam desteğinin altını çizdi ve tüm tarafları yapıcı ve sürekli bir şekilde özel temsilciyle çalışmaya davet etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA