Yemen Cumhurbaşkanı, Mehra Valisi'ni görevden aldı

23.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:10

EL Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi, ülkenin doğusunda çatışmaların yaşandığı El-Mehra ilinin valisini görevden aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Mehra Valisi Racih Bakirayt'ı görevinden alarak yerine Temsilciler Meclisi üyesi Muhammed Yasir'i tayin etti.

Hadi'nin kararı kapsamında Bakirayt, parlamentonun ikinci kanadı Şura Meclisi üyeliğine getirildi.

Yaklaşık 2 yıl önce Mehra Valiliği görevine atanan Bakirayt'ın görevden alınma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.



Genel Halk Kongresi üyesi Yasir, 2014-2015 yıllarında Mehra valiliği yapmıştı.

Hükümet kaynaklarından ismini vermek istemeyen bazı kaynaklara göre, söz konusu karar, Bakirayt ile Başbakan Ahmed Ubeyd bin Dağr ve bazı il yetkilileri arasında valilik idaresi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle alındı.

Güney Geçiş Konseyi kararı kabul etmediğini açıkladı

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik ise söz konusu kararı kabul etmediklerini ifade etti.

Bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakirayt'ın görevinden alınması, Riyad Anlaşması'nın ihlalidir." ifadesini kullandı.

Yemenli gözlemciler, Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkede iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana üst düzey devlet yetkililerin görevlerine son verip, hatırlarını gözetmek adına Şura Meclisi'ne üye olarak atadığını ifade ediyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.



Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun kötüleşmesini önlemek için hükümetin kente geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar kayda değer herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA