Yemen Cumhurbaşkanı Husileri "Barış Fırsatını Yitirmek"Le Suçladı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, "Husilerin Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasını kabul etmeyerek, barış fırsatlarını kaybettiğini" söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew Toler'i kabul etti.

Hadi, görüşmede ABD ile "terör, aşırılık, İran'ın bölgedeki müdahaleleriyle mücadele ve iş birliği temelli" stratejik ortaklığın devam edeceğini vurguladı.

Yemen hükümetinin barışın sağlanması için sarf ettiği çabalara işaret eden Cumhurbaşkanı Hadi, bunların sonuncusunun da Stockholm Anlaşması'nı kabul etmeleri olduğunu kaydetti.

Husilerin anlaşma konusunda "inatlaştığını" ve uygulanmasını kabul etmediğini ifade eden Hadi, Husilerin sergiledikleri bu tavırla, "Yemen'deki barış fırsatlarını kaybettiği" görüşünü savundu.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA