Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: Uluslararası toplum Husilerin karşısında çaresiz

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, uluslararası toplumun Husilerin küstahlığı ve inatçılığının karşısında çaresiz kaldığını söyledi.

Yemen haber ajansının haberine göre, Hadi, Yemen'in 54'üncü bağımsızlık yılı anısına bir konuşma yaptı.

Husilerin tüm barış girişimlerini küstahça ve inatçılıkla reddettiğini dile getiren Hadi, uluslararası toplumun bunun karşısında çaresiz kaldığını vurguladı.

Hadi, şunları söyledi:

"Husiler, kendilerini İran'ın ülkemize gönderilmiş bir aygıtı haline getirdi. Komşularımıza saldırıyorlar, kurumlarımızı baltalıyorlar, ekonomimizi ve halkımızın haklarını yıpratıyorlar. Bizler tüm barış girişimlerine olumlu icabet ettik, ancak maalesef kendimizi, barışı savaşa bir araç haline getiren ve emrivaki dayatan düşmanın karşısında buluyoruz."

Hadi, Husileri "ülkenin yerel parasını olumsuz etkileyen çirkin üslupları kullanarak ekonomiye saldırmakla" suçladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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