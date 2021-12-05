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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'a ülkesinin durumunu mektupla aktardı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'a ülkesinin durumunu mektupla aktardı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ülkesindeki ekonomik durumla ilgili bir mektup gönderdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ülkesindeki ekonomik durumla ilgili bir mektup gönderdi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir'e, Veliaht Prens Bin Selman'a sunulmak üzere bir mektup verdi.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinden bahsedilen mektubun ana temasının, Yemen'in içinden geçtiği ekonomik koşullar ve savaşın Yemen halkının yaşantısına etkilerinin olduğu ifade edildi.

Mektupta, Yemen riyalinin döviz karşısındaki değer kaybının önüne geçmek için Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez Bankasına acil mali yardımda bulunmasının talep edildiği tahmin ediliyor.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken bugün itibarıyla yaklaşık 1700 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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