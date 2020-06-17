Yemen, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Yemen, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 244'e, Cezayir'de 799'a, Fas'ta 213'e yükselirken; Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

Yemen, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
17.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 244'e, Cezayir'de 799'a, Fas'ta 213'e yükselirken; Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 30 artarak 244'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 17 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 902'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, virüse yakalananlardan 179 kişinin sağlığına kavuştuğu ve iyileşen hasta sayısının 271'e ulaştığı bildirildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 799'a ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 121 artarak 11 bin 268'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, 101 Kovid-19 hastasının daha iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 943 olduğunu kaydetti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kovid-19'a yakalanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 213 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 66 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 997'ye çıktığı, şu ana kadar 7 bin 993 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, 35 kişinin daha enfekte olduğunu ve vaka sayısının 741'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, iyileşen hasta sayısının 570, Kovid-19 kaynaklı can kaybının ise 5 olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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