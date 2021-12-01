Yemen, BM'den ülkedeki tarım kalkınma projelerinin yerine getirilmesini talep etti

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yardımların yanı sıra ülkedeki tarım kalkınma projelerini uygulamasını talep etti.

Yemen resmi haber ajansına göre, Bin Mubarek, İtalya'nın başkenti Roma'da FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ile bir araya geldi.

FAO'dan ülkeye insani yardım projelerinin yanı sıra, uzun vadeli etkisi olacak tarım kalkınma projelerini de uygulamasını talep eden Bin Mubarek, Yemen halkının yüzde 60'ının tarım sektörüne bağlı olduğunu kaydetti.

Bin Mubarek, yapılacak insani yardımlara ilişkin tahvillerin Merkez Bankası aracılığıyla yapılması çağrısında bulunarak, bunun, ülkenin içinde bulunduğu insani duruma olumlu etki edecek "yerel paranın iyileştirilmesine" katkı sağlayacağını vurguladı.

Yemen, yaklaşık 7 yıldır 233 binden fazla insanın ölümüne neden olan bir savaşa tanık olurken 30 milyon dolayındaki nüfusun yüzde 80'i dünyanın en kötü insani krizinde desteğe ve yardıma bağımlı hale geldi.

Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyonun, hükümet güçleri ve İran'ın desteğiyle başkent Sana dahil önemli noktaları kontrolüne alan Husilere karşı operasyonlar yürüttüğü Yemen'de, çatışmalar birçok bölgeye yayılmış durumda.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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