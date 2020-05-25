Yemen, birleşmenin 30. yılında bu kez BAE eliyle bölünmeye sürükleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen, birleşmenin 30. yılında bu kez BAE eliyle bölünmeye sürükleniyor

Yemen, kuzey ve güney bölgelerinin birleşmesinden 30 yıl sonra bu kez de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eliyle yeniden bölünmeye sürükleniyor.

Yemen, birleşmenin 30. yılında bu kez BAE eliyle bölünmeye sürükleniyor
25.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:27

Yemen, kuzey ve güney bölgelerinin birleşmesinden 30 yıl sonra bu kez de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eliyle yeniden bölünmeye sürükleniyor. Hükümet, federal devlet vurgusu yaparken BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ise "ayrılık" ısrarını sürdürüyor.

Kuzey ve Güney Yemen'in, 22 Mayıs 1990'da birleşmesinden 30 yıl sonra ülkede yeniden bölünme sesleri yükseliyor. Bir yandan İran destekli Husilerle savaşan meşru hükümet, diğer yandan BAE'nin desteklediği ayrılıkçılarla mücadele ediyor.

Ülke, BAE'nin eliyle bölünmeye sürüklenirken, hükümet tek bayrak ve tek devlet için çaba sarf ediyor. Geçici başkent Aden'i ve güney kentlerini elinde tutan GGK ise bölünmekte ısrar ediyor.

Birleşme sonrası yaşananlar

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşti.

Bu durum bölgede ve uluslararası camiada memnuniyetle karşılandı. Ancak uzmanlar, anlaşma taraflarının, ülkedeki köklü dönüşümü tamamlamak, "birleşik devleti" refah ve istikrara kavuşturmak için uygun siyasi atmosferi oluşturmadığı yorumlarında bulundu.

Çok geçmeden 1993 yılında siyasi rejimde kriz patlak verdi. Eskiden kuzeyin lideri ve birleştikten sonra ise Yemen Cumhurbaşkanı olan Ali Abdullah Salih'in başkanlığındaki Genel Halk Kongresi Partisi ile güneyin lideri ve birleşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ali Salim el-Beyd liderliğindeki Yemen Sosyalist Partisi arasında kriz yaşandı.

Taraflar arasında güvenin yıkılmasından kaynaklanan siyasi çekişmeler, karşılıklı suçlamalar, hakimiyet mücadelesi bazı kentlerde askeri gerginliğe yol açtı. Bu gerginlik, Mayıs 1994'te Yemen Sosyalist Partisi'nin birlikten vazgeçme kararı ve tekrar bölünme niyeti neticesinde savaşa dönüştü.

Silahlı kabile milisleri destekli Salih yanlısı güçler, 2 ay süren çatışmalar sonucu Yemen Sosyalist Partisi'ni hezimete uğratarak, Aden ve güney kentlerinde hakimiyet sağladı. Ancak sular bununla durulmadı. Cumhurbaşkanı Salih, "yönetimi ele geçirmek ve yasama, yürütme ve yargı olmak üzere devletin tüm organlarını hakimiyeti altına almakla" suçlandı.

Yemen muhalefeti, 2006'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi değişiklik çabalarında başarılı olamadı. Salih, seçimde hile yapıldığı iddiaları gölgesinde güneyli adaya karşı ezici bir şekilde seçimi kazandı.

Güneyde hareketlilik baş gösterdi

Ali Abdullah Salih'in ordudan emekliye ayırdığı bazı eski askerler, ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerindeki çökmüş durumdan istifade ederek Temmuz 2007'de daha sonra "Barışçıl Güney Hareketi" adını alan bir halk hareketi başlattı.

Hareket, kuzey ve güneyin birliğine aykırı herhangi bir söylem kullanmadan sivil ve ekonomik reformlara ilişkin taleplerin ifade edildiği sloganları dillendiren faaliyetlere başladı.

Salih yönetimi bu reform taleplerini görmezden gelip protestoları zor kullanarak bastırma yolunu tercih etti. Geçen bir yılın ardından siyasi söylemleri kullanmaya başlayan hareketin talepleri daha sonra "birliğin iptali ve kuzeyle bağın koparılması" şeklindeki açık isteklere dönüştü.

Devrimden sonra

Şubat 2011'de başlayan ve Salih'i deviren devrim ülkede yeni bir siyasi realite üretti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde yürütülen güney hareketi güçlerinin yanı sıra ülkedeki siyasi kesimlerin çoğunun katıldığı kapsamlı Yemen Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilk kez Mart 2013'te güney krizi gündeme geldi.

Konferans sonucu çıkan bildiri, merkezi yönetimi sonlandıran, 6 bölgeli federal eyaletler devleti çatısı altında olmayı getiren çözüm önerileri sundu.

Öte yandan bildiri, herhangi bir ayırımcılığa yer vermeksizin, güneyde meydana gelen haksızlıkların tümünün sonlandırılması ve gasbedilen hakların iadesini istiyordu.

Ancak tüm bunların uygulanma ümitleri, 2014'te İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle son buldu. Husilerin işgalinin ardından hükümet güçlerini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin de sahaya girmesiyle ülke geniş çaplı bir savaş ortamına sürüklenmiş oldu.

GGK'nin "özerklik" ilanına giden süreç

Husilerin Sana'yı işgal etmesi sonrası geçici başkent olarak ilan edilen Aden'in, bu milislerin elinden kurtarılmasının ardından Yemen hükümetiyle BAE arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

Bunun nedeni Abu Dabi'nin güneydeki siyasi çevrelerde bölünme düşüncesini canlandıran "güney kartını" kullanmaya başlaması oldu.

Aden'de yönetimin dizginlerini elinde tutan BAE, çoğunluğu ayrılıkçı anlayışa sahip kişilerden oluşturduğu silahlı güçleri kurarak, onları en gelişmiş silah ve teçhizatla güçlendirdi.

Bunun yanı sıra BAE, meşru hükümete destek için oluşturulan Arap koalisyonunda Suudi Arabistan ile bölüşülen askeri nüfuz çerçevesinde elinde tuttuğu bu güney güçlerine tam yetki verdi.

Aydarus ez-Zubeydi başkanlığındaki Güney Geçiş Konseyi, 2017'nin başında BAE desteğiyle ortaya çıktı. Bu yeni doğan oluşum, "ayrılık ve güney devletinin yeniden kurulması" olan açık hedeflerini dillendirmekte hiçbir sakınca görmedi.

Gerginliği tırmandıran bir dizi adım atan GGK, son olarak 26 Nisan'da sözde özerklik ilanını tüm dünyaya duyurdu.

Yemen hükümetinin siyasi performansı düşük

Yemen hükümeti, Aden'de GGK ile geçen ağustos ayında yaşanan çatışmalarda hezimete uğradı. Konsey, Aden'de yönetimi ele geçirdi. Yemen hükümeti, Aden'i kaybetmesine rağmen petrol zengini Şebve vilayetini GGK'nin elinden almayı başardı.

Ancak Yemen hükümetinin Şebve'yi kurtarması, yaşanan çatışmaları ve Aden'in ele geçirilmesini tazmin edemedi. GGK'nin Aden'i alması ve güçlenmesi güneyde yeni dengeleri gündeme getirdi.

Aslında Yemen hükümeti bölünme taraftarı olmayan güneyli asker, siyasi ve yetkililer üzerinden Ebyen, Lahic, Hadramevt gibi ülkenin güneyindeki birçok vilayette etkinliğe sahip. Bu durum Yemen hükümetine GGK karşısında güç kazandırıyor.

Ancak hükümetin siyasi ve diplomatik performansı oldukça düşük. Bu düşük performans ile güven vermeyen müttefiklere olan bağımlılık, hükümetin nüfuz alanını kaybetme endişesini canlı tutuyor ve sonuç olarak birleşmeden sonra ülke yeniden bölünmeye doğru ilerliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Hande Ataizi Gülçin Ergül Onur Büyüktopçu
Spor Can Bartu Arda Turan Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yemen, birleşmenin 30. yılında bu kez BAE eliyle bölünmeye sürükleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 11:30:15. #1.15#
title