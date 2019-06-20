Yemen Başbakanından, Sokotra'da "güvenliği muhafaza" talimatı

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Sokotra adasında güvenliğin muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdi.

Abdulmelik, Sokotra adasında salı günü hükümete bağlı sahil güvenlik güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından adadaki yetkililerle görüştü.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik, Sokotra Valisi Remzi Mahrus ve emniyet yetkililerini telefonla arayıp, adada güvenliğin muhafazası ve yaşanabilecek tıkanmaların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Hizam Emni güçleri ile sahil güvenlik güçleri arasında salı günü yaşanan çatışmaların ardından BAE destekli güçler, Sokotra Limanı'ndan çekilmek zorunda kalmıştı.

Yemen Enformasyon Bakan Müsteşarı Muhtar er-Rahabi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE güçlerinin limandan kaçtığını ve adanın ordu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu ifade etmişti.

Sokotra adası, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında yer alan takımada içindeki 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.

Kaynak: AA