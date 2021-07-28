Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'ten uluslararası topluma ülkedeki ekonomik kriz konusunda çağrı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'ten uluslararası topluma ülkedeki ekonomik kriz konusunda çağrı Açıklaması

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'ten uluslararası topluma ülkedeki ekonomik kriz konusunda çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, ülkedeki ekonomik krizle mücadeleye destek verme ve yerel para birimi riyalin dolar karşısındaki değer kaybını durdurma konusunda uluslararası topluma "hızlı ve acil bir şekilde" harekete geçme çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, ülkedeki ekonomik krizle mücadeleye destek verme ve yerel para birimi riyalin dolar karşısındaki değer kaybını durdurma konusunda uluslararası topluma "hızlı ve acil bir şekilde" harekete geçme çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile bir araya geldi.

Yerel para biriminin değer kaybı ve alım gücünün zayıf olması nedeniyle ekonomik durumun, Yemen vatandaşının öncelikli meselelerinden biri olduğunu kaydeden Abdulmelik, hükümetin aldığı tedbirlerin yanı sıra ekonomik istikrarın sağlanması için uluslararası ve bölgesel desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başbakan Abdulmelik, "Bu önemli meselede, hükümeti desteklemek için hızlı ve acil bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor. Geç kalınması durumunda, çözümler daha külfetli hale gelecek." ifadesini kullandı.

Altı yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de, riyaldeki hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1015 riyale kadar yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Erdoğan: '(Angola ile) Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar.
Erdoğan: "(Angola ile) Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar.
Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor
Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor
ABD'den El Bab'taki şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı
ABD'den El Bab'taki şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ece Erken Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'ten uluslararası topluma ülkedeki ekonomik kriz konusunda çağrı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 21:35:38. #1.16#

title