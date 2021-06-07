Yemen Başbakanı, Mayyun Adası'nda askeri üs kurulması meselesinin soruşturulması talimatını verdi

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in, Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarında stratejik konuma sahip Mayyun Adası'nda askeri üs inşa edilmesi konusunun soruşturulması talimatını verdiği bildirildi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in, Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarında stratejik konuma sahip Mayyun Adası'nda askeri üs inşa edilmesi konusunun soruşturulması talimatını verdiği bildirildi.

Başbakan Abdulmelik, Meclis Başkanı Sultan el-Burkani'ye, konuya dair mesaj gönderdi.

Adadaki askeri üs hakkında açıklama talep edilen mesajda Başbakan Abdulmelik, ilgili mercilere Mayyun Adası'nda üs kurulmasına ilişkin soruşturma açılması, ayrıntılı bir rapor hazırlanması ve sonuçlardan milletvekillerinin haberdar edilmesini istedi.

Yemen Meclisi de 26 Mayıs'ta hükümete, Mayyun Adası'nda askeri üs inşa edilmesine ilişkin milletvekillerinin sorularını içeren bir mesaj göndermişti.

Üssün inşasının arkasında BAE olduğu iddiası

Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press'te (AP) mayıs ayında yer alan haberde dünyanın birçok enerji ve ticari kargo gönderileri için en önemli deniz kontrol noktalarından biri olan Mayyun Adası'nda gizemli bir hava üssü inşa edildiği belirtilmişti.

Habere göre, Yemen hükümet yetkilileri, 2019'da Husilere karşı Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan çekilmesine rağmen üssün inşasının arkasında BAE'nin olduğunu iddia etmişti.

Askeri gözlem, istihbarat ve savunma alanında faaliyet gösteren "Intel Lab Şirketi" de mart ayının başlarında BAE'nin Babu'l Mendeb Boğazı'nda Yemen'e ait Mayyun Adası'nda askeri bir hava üssü inşa ettiğini gösteren uydu görüntülerini paylaşmıştı.

BAE'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koalisyonu'nun önemli bir müttefiki olan BAE, 2015'ten itibaren İran destekli Husilere karşı Yemen'deki iç savaşa müdahil olmuştu.

BAE, her ne kadar 2019'da Yemen'deki askerlerini çekeceğini duyursa da ülkenin güneyindeki bazı ayrılıkçı gruplara destek vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed