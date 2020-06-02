Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
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Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile zor ekonomik şartlarda ve düşük tıbbi standartlarla mücadele etmeye çalıştıklarını belirterek uluslararası toplumdan destek istedi.

Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
02.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:57

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile zor ekonomik şartlarda ve düşük tıbbi standartlarla mücadele etmeye çalıştıklarını belirterek uluslararası toplumdan destek istedi.

Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde, iç savaş ve pandemi nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için düzenlenen uluslararası konferansta konuştu.

Yemen'de 1 milyon vatandaşa 100'den daha az teşhis kiti düştüğünü söyleyen Abdulmelik, "333 ilçenin yaklaşık yüzde 20'sinde ihtiyaca karşılık verecek bir doktor yok. Yemen, dünyanın dört bir yanında etkisi hissedilen salgınla, sağlık sektörü açısından en düşük hazırlık seviyesiyle ve kritik ekonomik durumla mücadele ediyor." dedi.

Yemenlilerin içinde bulunduğu zor şartlara dikkati çeken Abdulmelik, "Her 3 Yemenliden 2'sinin hayatına devam edebilecek gıdayı tedarik edebilmesi için yardıma ihtiyacı var. Bu 2 kişiden birinin de durumu acil." ifadelerini kullandı.

Abdulmelik, bağışçı ülkeler ile Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kurumlara, Yemen hükümeti ve halkına Kovid-19 karşısında acilen yardım eli uzatmaları çağrısında bulundu.

Yemen'e Destek Konferansı'nda beklenen rakamlar çıkmadı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde, BM ile gerçekleştirilen Yemen'e yardım konferansında bağış taahhütleri beklenen düzeyde olmadı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divani Müsteşarı ve "Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi" yöneticisi Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, Yemen'e destek için bugün yapılan yardım taahhütlerinin geçen yıla oranla düşük olduğunu belirtmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da taahhüt edilen toplam bağış miktarının 1 milyar 35 milyon dolara ulaştığını aktarmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortaklarından 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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