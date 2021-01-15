Yemen Başbakanı, Husilerle varılan Stokholm Anlaşması'nın kabulünü eleştirdi

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Aralık 2018'de Husilerle varılan Stockholm Anlaşması'nın kabul edilmesini "başarısız bir karar" olarak nitelendirdi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Aralık 2018'de Husilerle varılan Stockholm Anlaşması'nın kabul edilmesini "başarısız bir karar" olarak nitelendirdi.

Telekonferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdulmelik, "Hükümetin, Hudeyde kentinde kontrolü sağlamak için düzenlediği askeri operasyonları durdurması ve Stockholm Anlaşması'nı onaylaması başarısız bir karardı." dedi.

Abdulmelik, kararı başarısız olarak nitelendirmesini, Husilerin hükümet güçlerinin yeniden Hudeyde'de yayılmasını ve kentteki limanın gelirlerini merkez bankasına aktarmayı reddetmesine bağladı.

ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etme kararına da değinen Abdulmelik, kararın önemli olduğunu söyledi.

Yemen krizi ve Stockholm Anlaşması

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci