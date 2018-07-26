Yemen Başbakanı Dağr'dan Ürdün'e Ziyaret

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Ürdün'e yaptığı resmi ziyareti kapsamında Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz ile bir araya geldi.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Ürdün'e yaptığı resmi ziyaretinde Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz ile görüştü. Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz, ülkesinin Yemen meşru hükümetine olan desteğini doğruladı. Razzaz, Yemen'in güvenliği ve istikrarı için Yemen'in yanında olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki stratejik ve tarihi bağların sağlam olduğunu belirtti. Razzaz, "Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatıyla Yemen'i uluslararası forumlarda desteklemeye devam ediyoruz ve Yemenlilere eğitim ve sağlık sektöründe gerekli kolaylıkları sağlayacağız" ifadesini kullandı. İki lider, iki ülkenin arasındaki lisans ve yüksek lisans eğitim protokolünü yeniden hayatına geçirmek konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. Razzaz ayrıca, hükümetinin Yemenlilerin Ürdün'deki üniversitelerde okumaları için kolaylıkların sağlanması gerektiğinin fakında olduğunu söyledi.

Öte yandan, Yemen Başbakanı Dr. Ahmed bin Dağr, ülkesinin hükümet ve halk olarak Ürdün'ün tutumlarını ve yardımlarını hiç bir zaman unutmayacağını ifade etti. - AMMAN