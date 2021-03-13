Yemen Başbakanı Abdulmelik, Sana'daki yangında 43 vatandaşı ölen Etiyopya Başbakanı Ali'ye taziyelerini sundu

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, başkent Sana'da 7 Mart'ta çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 43 göçmen için Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed Ali'ye taziye telgrafı gönderdi.

Yemen Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakanı Abdulmelik'in, Etiyopyalı mevkidaşına gönderdiği taziye telgrafında yaşanan hadiseden dolayı Yemen hükümeti ve halkı adına derin üzüntülerini ifade ettiği belirtildi.

Husi milisler tarafından kontrol edilen Sana'da tutulan göçmenlerin yaşadığı bu olayda Yemen halkının temsil edilmediği vurgusu yapılan açıklamada, Abdulmelik'in, "Bizleri sarsan bu korkunç ve insanlık dışı olay, Etiyopya halkıyla paylaştığımız dostluk ve sevgi ruhu, komşuluk bağları, tarihi, sosyal ve insani ilişkilerle çelişiyor. Suçun cezasız kalmaması ve ciddi bir soruşturma başlatılması için Etiyopyalı makamlarla iş birliği yapmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yaralıların tedavisi için hükümetin elinden geleni yapmaya gayret ettiği kaydedildi.

Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Yemen hükümeti olayla ilgili "şeffaf bir uluslararası soruşturma" talep ederken, Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü de olaydan Husilerin sorumlu olduğunu bildirmişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar