Yemen Başbakanı Abdulmelik, BM Koordinatörü ile insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldı
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Yemen Başbakanı Abdulmelik, BM Koordinatörü ile insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldı

26.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:28
Yemen Başbakanı Abdulmelik, BM Koordinatörü ile insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldı

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim Koordinatörü David Gressly ile başta Marib kenti olmak üzere insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunu görüştü.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim Koordinatörü David Gressly ile başta Marib kenti olmak üzere insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunu görüştü.

Başbakan Abdulmelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Koordinatörü Gressly'i Yemen'in geçici başkenti Aden'de kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede ikili, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Marib kentinde yerlerinden edilmiş kişiler başta olmak üzere insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda koordineli çalışma vurgusu yaptı.

Abdulmelik, hükümetin Gressly'nin görevinde başarılı olması için gerekli tüm desteği sağlayacağını kaydetti.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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