Yemen Başbakanı 6 ay sonra ilk kez geçici başkent Aden'e geldi - Haberler
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Yemen Başbakanı 6 ay sonra ilk kez geçici başkent Aden'e geldi

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Yemen Başbakanı 6 ay sonra ilk kez geçici başkent Aden'e geldi

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 6 ay önce kentten ayrıldığından bu yana ilk kez geçici başkent Aden'e döndü.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 6 ay önce kentten ayrıldığından bu yana ilk kez geçici başkent Aden'e döndü.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'dan Yemen'in Şebve kentine gelen Abdulmelik, oradan da Aden'e ulaştı.

Kabinede yer alan bakanların da Suudi Arabistan'dan Aden'e gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

Başbakan Abdulmelik, ekonomik durumun ve hizmetlerin iyileştirilmesini isteyen öfkeli göstericilerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından mart ayında beraberindeki yetkililerle Aden'den ayrılmıştı.

Hükümet binasına yapılan baskınla ilgili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) suçlanmıştı.

Halihazırda, Aden, Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde halk, Yemen yerel para biriminin dolar karşısındaki ciddi değer kaybı sonucu temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının aşırı artması ve temel kamu hizmetlerinin aksaması nedeniyle gösteriler düzenliyor.

GGK, Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'deki Yemen hükümetine bağlı askeri merkezleri kontrolü altına alarak kenti ele geçirmişti.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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