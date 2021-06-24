Yemen açıklarında 300'e yakın göçmenin ölmüş olabileceğinden korkuluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ve kazada 300'e yakın göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ve kazada 300'e yakın göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini aktardı.

Yemen'de insanlık dramı devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly yaptığı açıklamada, Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu aktararak, kazada 300'e yakın göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Gressly, "Alabora olan ve göçmenleri taşıyan bir gemi olduğunu biliyoruz, belki 200-300 kişi ölmüş olabilir, sayısını bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak, Afrika Boynuzundan zengin Körfez ülkelerine uzun süredir devam eden göç yolunun risklerini vurguladı.

Söz konusu kaza ise, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IO) tarafından 14 Haziran'da sosyal medya üzerinden duyurulmuştu. Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Ras al-Arah açıklarında bu ayın başlarında bir göçmen teknesinin batması sonucu göçmenlere ait çok sayıda cansız beden kıyıya vurmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı