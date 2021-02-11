Yemen ABD'yi "Husilerin saldırılarını durdurmaya" çağırdı
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Yemen ABD'yi "Husilerin saldırılarını durdurmaya" çağırdı

11.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:30
Yemen ABD'yi

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ABD'nin yeni Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile ülkesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ABD'nin yeni Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile ülkesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen hükümetine bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Mubarek ile Lenderking Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Bin Mubarek, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Yemen'deki savaşı durdurma yönündeki çağrısına olumlu yanıt verdik ancak terörist Husi milisleri bu çağrıya Marib ilinde sivillere balistik füze atarak karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

Husilerin beş gündür Marib'e saldırı düzenlediğini bunun yanı sıra Suudi Arabistan'da sivil bölgeleri hedef aldığını kaydeden Bin Mubarek, bu saldırıların Husilerin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını vurguladı.

Yemenli Bakan ayrıca ABD ve uluslararası toplumdan Yemen halkına karşı ihlal ve saldırılarını durdurması için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Yemen Savunma Bakanlığından 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin Marib iline balistik füze atması sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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