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Yemekteyiz Ziza kimdir? Ziza Hanım kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü, yabancı mı?

Yemekteyiz Ziza kimdir? Ziza Hanım kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü, yabancı mı?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Ziza Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Ziza Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Ziza kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Ziza Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ziza Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ziza Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZİZA HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Ziza Genç ve enerjik bir karaktere sahip olan yarışmacı, el lezzetine güveniyor ve başarılı bir performans sergileyeceğini vurguluyor.

Ziza Hanım'ın tercih ettiği menü klasik Türk mutfağı lezzetlerinden oluşsa da, sunum ve teknik açıdan bazı eksikler izleyiciler ve yarışmacılar tarafından not edildi.

Ziza hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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