Yemekteyiz Şevket kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şevket Bey kaç yaşında, nereli?

13-17 Ekim tarihleri arasında ekrana gelen bölümlerde yarışacak olan Şevket Bey, sempatik tavırları ve yemek konusundaki iddiasıyla öne çıkıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacısı Şevket Bey kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

YEMEKTEYİZ ŞEVKET KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Şevket, 36 yaşında, bekar ve esnaf olarak çalışıyor. Gaziantep doğumlu olan Şevket Bey, enerjik yapısı ve pozitif tavırlarıyla dikkat çekiyor. Boş zamanlarında fotoğraf çekmekten büyük keyif aldığını dile getiriyor. Eğer yarışmada 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanırsa, bu parayla seyahate çıkmayı planlıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, İngiltere menşeli Come Dine With Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012'de Fox TV'ye geçmiş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2017 yılından itibaren TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden yarışma, her bölümde beş farklı yarışmacının yemek yeteneklerini ve misafirperverliklerini sergilemesine olanak tanımaktadır.