Yemekteyiz Mukadderat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mukadderat Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 13-17 Ekim haftasında yarışacak olan Mukadderat Hanım, izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Peki, Mukadderat Hanım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yarışmacının yaşamı, karakteri ve yarışmadaki performansı hakkındaki tüm bilgiler yakında paylaşılacak.

YEMEKTEYİZ MUKADDERAT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında Mukadderat 59 yaşında. 2 çocuk annesi. Elazığlı. Emekli. El lezzetine güveniyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.